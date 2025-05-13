Зокрема, президент висловився щодо майбутнього Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа про те, що на переговорах між Україною і Росією повинні розглядатися три питання – українських територій, Запорізької АЕС та доступ до важливих водних ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу глава держави сказав, що він на заяви Віткоффа "дивився би не через призму того, що відбувається зараз", а через призму того, що відбувалося раніше. Він додав, що певні сигнали від представників США лунали і раніше.

"Що стосується цих пунктів, про які ви сказали, ми їх бачили. Те, що я вам і говорив – це були відповідні сигнали від Сполучених Штатів Америки, коли були зустрічі, мені здається ще у Лондоні (23 квітня) чи у Франції (17 квітня), коли США давали такі сигнали. Мені вони зрозумілі", – сказав Зеленський.

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Зазначається, що ці сигнали надходили і від розвідок, і від різних учасників переговорного процесу.

"Мені здається, що це, передовсім, сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже схоже на них щодо Запорізької станції, доступу до води тощо. Тобто мені здається так: піти на якийсь компроміс, але не піти не на жоден компроміс. Чому? Тому що, як я вже і підкреслював, Запорізька станція сьогодні – це дуже складний об'єкт. Працювати з нею зможе тільки українська сторона", – наголосив президент.

Він додав, що просто так відновити роботу Запорізької АЕС неможливо, і на це може піти щонайменше 2-2,5 року. До того ж, поки що невідомо, скільки коштів потрібно інвестувати, аби запустити станцію. При цьому президент зазначив, що Україна хоче повернути станцію під свій контроль.

"Без нас вона ні на кого працювати не буде", – акцентував глава держави.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна готова погодитися на залучення інвестицій, якщо Сполучені Штати зацікавлені у цьому.

"Я вважаю, що такі пропозиції, віддати нам станцію... Я запитував, а що далі, а вихід до води? А місто Енергодар, де ці працівники будуть жити? Багато питань. Без води не буде існувати. Не буде безпеки на станції. І там порушувалося питання щодо дамби, тощо. Тобто поки що це виглядає, що були такі пропозиції. Рано про це просто говорити. Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станцію, тощо", – сказав Зеленський.

Переговори з РФ: про що говорив Віткофф

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що основними темами переговорів між Україною і Росією повинні стати питання п'яти українських регіонів, статусу Запорізької АЕС та питання судноплавства України по Дніпру та виходу у світовий океан.

Також Віткофф заявив, що президент США Дональд Трамп погрожує припинити роль посередника і вийти з процесу врегулювання російсько-української війни, якщо Україна і Росія не проведуть прямих переговорів і не дійдуть угоди про припинення вогню.

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