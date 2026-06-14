Трамп і Зеленський можуть зустрітись наступного тижня, - ЗМІ

Трамп проведе переговори з низкою європейських лідерів, з якими він мав розбіжності з питань торгівлі, тарифів, України та НАТО.

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що саміт G7 пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен.

Трамп проведе переговори з низкою європейських лідерів, з якими він мав розбіжності з питань торгівлі, тарифів, України та НАТО.

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Високопосадовці адміністрації президента США повідомили, що Трамп прибуде до Франції в понеділок і того ж вечора зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зазначається, що 16 червня американський президент візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться Зеленський.

На запитання, чи запланована двостороння зустріч між Трампом та Зеленським, чиновник повідомив, що лідери двох держав "можливо, зустрінуться один із одним у кулуарах", однак на цей момент двосторонньої зустрічі не заплановано. Він додав:

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Це те, що є пріоритетом президента Трампа, один із його головних пріоритетів".

Саміт G7 - деталі

Раніше повідомлялось, що війна в Україні та війна на Близькому Сході стануть головними темами саміту "Великої сімки" наступного тижня. Як писало Reuters, Франція, як приймаюча сторона заходу, готується зробити саміт зручним для Трампа.

Французькі чиновники вже перенесли дати, щоб врахувати його плани провести бої в клітці на галявині Білого дому на честь його дня народження. Вони сподіваються, що Трамп залишиться на весь захід, а не покине його достроково, як у 2025 році.

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