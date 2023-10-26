Водночас ставлення американців до Путіна очевидно негативне.

Президента України Володимира Зеленського у США люблять більше, ніж чинного американського лідера Джо Байдена чи екс-президента Дональда Трампа.

Як пише Newsweek, про це свідчать дані опитування The Economist/ YouGov, оприлюдненого у середу, 25 жовтня. Згідно з його результатами, 50% американців позитивно ставляться до Зеленського. При цьому лише 42% позитивно ставляться як до Байдена, так і до Трампа.

Ба більше український президент очолює список політиків з найменшим відсотком негативного ставлення. До Зеленського негативно ставляться 24% респондентів, тоді як до Байдена 55%, а Трампа - 54%.

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Російський диктатор Володимир Путін серед американців викликає очевидну негативну реакцію. 9% респондентів мають "дуже або певною мірою сприятливе" ставлення до нього, 80% - негативне.

Що передувало

Опитування провели на тлі наближення виборів президента у США, хоч до них ще трохи більше року. Джо Байден вже підтвердив, що балотуватиметься на другий строк. Єдиного кандидата від республіканців поки що немає – тривають так звані праймеріз, тобто внутрішньопартійні вибори. Але найвищий рейтинг в цьому таборі має саме Дональд Трамп.

Колишня держсекретар США та в минулому перша леді країни Хілларі Клінтон, яка програла Трампу президентські вибори 2016 року, висловила думку, що Росія обов’язково спробує втрутитися в ці вибори. На її думку, проблема в тому, що частині американців подобається путінський авторитаризм.

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