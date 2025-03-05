Президент США також сказав, що отримав "дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він отримав лист від президента України Володимира Зеленського, у якому український лідер підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини. Також він зазначив, що отримав "дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру".

Про це Трамп сказав 4 березня у своєму виступі перед Конгресом.

Говорячи про війну Росії з Україною, президент США знову нагадав про те, що загинули "мільйони українців і росіян" і що США дали на війну "сотні мільярдів доларів".

Відео дня

"2 тисячі людей було вбито кожного тижня. Це російські молоді люди, українські молоді люди. Я хочу, щоб це зупинилося. Тим часом Європа витратила більше грошей на російські нафту та газ, ніж на оборону України", - підкреслив Трамп.

Він уточнив, що США витратили 350 мільярдів доларів, а Європа - 100 млрд. Президент США повідомив, що він отримав "важливий лист" від президента України Володимира Зеленського, у якому йдеться про готовність України "працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

Також, за словами Трампа, у листі Зеленський повідомив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини "в будь-який зручний для вас час".

"Я вдячний за цей лист. Я отримав дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру. Чи це не чудово!.. Час зупинити це божевілля, ці вбивства", - сказав американський лідер.

Угода про корисні копалини: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, підписання угода про корисні копалини між Україною і США планувалося 28 лютого у Вашигтоні, однак Зеленський у прямому етері жорстко посперечався із Трампом. Суперечка закінчилася тим, що український президент поїхав із Білого дому, так і не підписавши угоди та не дійшовши згоди із американським лідером щодо умов можливої мирної угоди з Росією.

Після цього Трамп заявив, що "президент Зеленський не готовий до миру" і що "він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті". І додав, що "він може повернутися, коли буде готовий до миру".

4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом пройшла не так, як передбачалося, і що настав час зробити все правильно. Він підтвердив, що Україна розглядає угоду про корисні копалини як крок до зміцнення безпеки та надійних гарантій безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: