Вони заявляють, що Трамп не гідний такого вшанування.

Британці збирають підписи під петицією із закликом скасувати візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Великої Британії.

Опублікована на вебсайті 38 Degrees петиція адресована королю Чарльзу III та британському прем'єр-міністру Кіру Стармеру. Вона зібрала вже понад 178 тисяч підписів. Автори звернення вимагають негайно скасувати пропозицію про другий державний візит Трампа:

"Це той самий Дональд Трамп, який останніми тижнями зблизився з Путіним, підвищив тарифи на торгівлю, скоротив допомогу по всьому світу і лаяв президента України Зеленського в Білому домі. Тим часом його найкращий друг Ілон Маск встромляє своє весло в політику Великої Британії та поширює брехню в соціальних мережах".

У тексті петиції зазначається, що дату візиту ще не призначили, тому люди мають шанс показати королю і прем'єру, наскільки він є небажаним.

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Візит Трампа до Британії

Нагадаємо, під час зустрічі в Білому домі британський прем'єр-міністр Кір Стармер передав президенту США листа від короля Чарльза III з запрошенням здійснити державний візит до Великої Британії.

Деякі британські політики закликали скасувати запрошення Трампу. Зокрема, лідер Шотландської національної партії Джон Свінні висловив сумнів щодо доцільності візиту після скандалу в Білому домі, а депутатка від Консервативної партії Алісія Кернс запропонувала відкласти його до отримання від США гарантій безпеки для України.

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