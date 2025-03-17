За його словами, це, можливо, був останній чемпіонат гольф-клубу, в якому він узяв участь.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп похвалився, що виграв чемпіонат з гольфу. Щоправда, проходив він у гольф-клубі самого ж Трампа.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, це, можливо, був останній чемпіонат гольф-клубу, в якому він узяв участь.

"Я щойно виграв чемпіонат гольф-клубу, можливо, мій останній, у Міжнародному гольф-клубі Трампа в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Це така велика честь! Вечеря з нагоди нагородження відбудеться сьогодні ввечері в клубі. Я хочу подякувати чудовій команді гольф-клубу і всім фантастичним гольфістам, які брали участь у змаганнях. Це було так весело!" – написав Трамп.

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Здобутки Трампа у гольфі

За даними з відкритих джерел, Трамп не вперше виграє турніри з гольфу, які проводяться в його гольф-клубах. Зокрема, ставалося це і в 2024 року.

У 2018 році, як писало видання Golf, Трамп виграв клубний чемпіонат, однак навіть не брав у ньому повноцінну участь. Тоді він вирішив позмагатися зі справжнім переможцем турніру Тедом Віртью. Коли Трамп його переміг, вони розділили титул, і чинний президент США став "співчемпіоном" турніру.

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