Трамп 'не знає', чи підтримає посилення санкції проти РФ (відео)

Американський президент зазначив, що повинен ознайомитися зі змістом законопроєкту, перш ніж прийняти рішення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, підготовлений у Сенаті Конгресу США.

"Я не знаю. Я мушу його побачити. Погляну на нього", - сказав американський президент, відповідаючи на запитання журналіста.

США можуть посилити санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, США можуть суттєво посилити санкції проти Росії у відповідь на триваючу агресію в Україні. Сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ) представили двопартійний законопроєкт, який передбачає жорсткі економічні обмеження.

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Основні положення законопроєкту:

Вторинні санкції: введення 500% тарифів на імпорт з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші ресурси. Це спрямовано на тиск на партнерів РФ, таких як Китай, Індія та Туреччина.

Санкції проти російських банків та енергетичних компаній: обмеження діяльності ключових фінансових та енергетичних установ Росії.

Блокування активів: замороження активів осіб і компаній, які підтримують військові дії Росії.

Законопроєкт має підтримку 82 сенаторів і може бути розглянутий у Сенаті вже наступного тижня. Однак для набуття чинності він повинен пройти Палату представників і бути підписаний президентом Дональдом Трампом, який наразі обережно ставиться до нових санкцій, побоюючись, що вони можуть ускладнити мирні переговори.

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