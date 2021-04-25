За словами Трампа, тепер він вважає за краще спілкуватися зі ЗМІ та громадськістю за допомогою прес-релізів.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що після того, як Twitter назавжди заблокував його акаунт, соцмережа стала «нудною» і «марною».

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

За словами Трампа, тепер він вважає за краще спілкуватися зі ЗМІ та громадськістю за допомогою прес-релізів, а не використовувати соцмережу.

"Кожен раз, коли я випускаю реліз, він з'являється всюди. Він кращий за Twitter. Набагато елегантніший за Twitter, і Twitter дійсно нудний", - заявив Трамп.

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Як зазначив екс-президент, коли він багато років тому починав користуватися Twitter, соцмережа була схожа на "провальну платформу", проте після його публікацій, соцмережа нібито стала "захоплюючою»

"Я думаю, що я мав до цього безпосереднє відношення», - зізнався Трамп, додавши, що після блокування його акаунта Twitter став «марним».

Що цьому передувало

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа Facebook і Instagram були заблоковані.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні).

Блокування колишнього глави Білого дому Дональда Трампа в Twitter засмутило його більше, ніж програш демократу Джо Байдену на президентських виборах.

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Автор: Денис Прядко