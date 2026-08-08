Головний генерал США шукає вихід з війни в Ірані, щоб не розлютити Трампа, - CNN

Генерал Ден Кейн попереджає, що подальша ескалація може мати зворотний ефект, а авіаударів недостатньо для досягнення цілей США.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн приватно закликає адміністрацію Дональда Трампа шукати спосіб завершити війну з Іраном. За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, американський генерал вважає, що подальша військова ескалація може мати зворотний ефект, а одних авіаударів навряд чи вистачить для досягнення заявлених цілей президента, пише CNN.

"Кейн шукає з'їзд", – прямо сказало одне із джерел.

За даними співрозмовників, генерал обговорював свої побоювання щодо подальшої ескалації та необхідності пошуку виходу з війни з іншими високопоставленими представниками адміністрації – директором ЦРУ Джоном Реткліффом, державним секретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

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Один зі співрозмовників CNN пояснив поведінку Кейна його прагненням захистити американських військових.

"Я думаю, що це просто його спосіб захистити військових", – сказав він.

Повітряна міць має межі

Трамп неодноразово заявляв, що не хоче відправляти американські наземні війська до Ірану. Натомість президент розраховує, що масштабні повітряні удари змусять Тегеран погодитися на його умови.

Однак Кейн та інші високопосадовці адміністрації приватно вважають такий сценарій малоймовірним. Ще наприкінці минулого місяця під час публічних слухань Кейн заявив, що "повітряна міць має свої межі".

Саме через ці обмеження американські посадовці обережно поставилися до плану нової масштабної операції проти Ірану, який розглядали наприкінці липня.

За словами одного з джерел, спочатку Трамп був готовий схвалити те, що називав "масовою" операцією, однак згодом відмовився від неї після розмов із союзниками на Близькому Сході. Вони попередили президента про можливі удари Ірану у відповідь, зокрема по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки.

Водночас Трамп не виключив можливості повернутися до плану ударів у майбутньому.

США стикаються з дефіцитом боєприпасів

Однією з головних проблем для американського командування є скорочення запасів високоточних боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.

За даними джерел, Кейн щонайменше двічі порушував перед Трампом питання про стан американських арсеналів під час обговорення можливих варіантів ескалації.

Представники країн Перської затоки також попереджали адміністрацію США, що нестача сучасних американських систем ППО може ускладнити захист їхньої території у разі відповіді Ірану.

Особливе занепокоєння викликає можливість ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. За словами джерел, такі атаки навряд чи змусили б Іран капітулювати, але майже напевно спровокували б відповідні удари по союзниках США.

Генерал намагається не конфліктувати з Трампом

Попри свої застереження, Кейн обережно доносить позицію до президента, намагаючись зберегти робочі відносини з Трампом.

За словами джерел, генерал під час зустрічей із президентом не заперечує можливості завдати Ірану значної шкоди, якщо Трамп вирішить продовжити операцію.

"Ми можемо їх просто зірвати", – саме так, за словами одного зі співрозмовників, Кейн пояснив президенту можливості американських військових.

Водночас приватно генерал значно пряміше говорить про обмеження авіаударів та ризики подальшої ескалації. Деякі джерела вважають, що Кейн недостатньо жорстко висловлює свою позицію перед президентом.

"Він точно стримує удари", – заявило одне з джерел, знайоме зі спілкуванням генерала з Трампом.

Представник Кейна заперечувати або підтверджувати зміст закритих розмов не став.

"Ми не обговорюємо конфіденційні розмови Голови з Президентом, Державним секретарем чи іншими високопосадовцями, а також не коментуємо анонімні, мотивовані порядком денним характеристики цих розмов джерелами, які не були до них причетні", – заявив речник генерала Джозеф Голстед.

У Білому домі водночас високо оцінили роботу Кейна.

"Генерал Кейн є неймовірним надбанням для команди національної безпеки президента Трампа", – заявив представник адміністрації.

У Пентагоні шукають нові варіанти тиску

Війна з Іраном наближається до шестимісячної позначки, але американське командування досі не має простого військового способу досягти заявлених цілей без значної ескалації.

За словами джерел, Пентагон і Центральне командування США вже переглядають стратегію та шукають нові способи тиску на Тегеран.

Один із високопоставлених військових чиновників CENTCOM навіть запропонував американським військовим надсилати нові креативні ідеї щодо того, як тиснути на Іран.

"Це складно, коли розглядаєш ці варіанти посеред війни, а не до її початку", – сказав один зі співрозмовників.

Водночас частина американських посадовців вважає, що рішучої перемоги над Іраном можна було б досягти лише масштабною наземною операцією. Однак такий сценарій потенційно означав би тисячі загиблих американських військових, тому наразі в адміністрації Трампа його не підтримують.

Тож Кейн та інші радники президента намагаються знайти варіант, який дозволив би Трампу заявити про хоча б символічну перемогу, не провокуючи новий виток війни та залишаючи можливість для дипломатичного врегулювання.

Проблеми США у війні проти Ірану

Днями американські ЗМІ повідомили про можливе виснаження запасів боєприпасів. Очільник Пентагону Піт Гегсет назвав неправдивими ці повідомлення.

Водночас The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляла, що минулого тижня Трамп вимагав пояснень від Гегсета щодо дефіциту боєприпасів, який нібито обмежив військові можливості Вашингтона під час війни проти Ірану.

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