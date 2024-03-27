Політик опублікував відео на своїй платформі Truth Social із закликом купити Біблію "Боже, благослови США".

Екс-президент США Дональд Трамп, у розпал передвиборчої кампанії запустив продаж Біблії.

Як повідомляє агентство АР, у вівторок Трамп опублікував відео на своїй платформі Truth Social із закликом купити Біблію "Боже, благослови США", натхненну патріотичною баладою кантрі-співака Лі Грінвуда. Саме під цю пісню політик виходить на сцену на кожному зі своїх мітингів.

"Зі Страсним тижнем! Зробімо так, щоб Америка знову молилася (Let’s Make America Pray Again). Оскільки ми наближаємося до Страсної п’ятниці та Великодня, я закликаю вас придбати копію Біблії "Боже, благослови США", – написав Трамп, скерувавши покупців на вебсайт, де книга продається за $59,99.

Відео дня

Старт продажу Біблій стався на тлі новин про те, що Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через зростання судових витрат. Трамп протистоїть чотирьом кримінальним обвинуваченням разом та кільком цивільним.

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Дональд Трамп - головний кандидат у президенти від республіканців. Його суперниця в лавах Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів. Після чого Трамп викликав Джо Байдена на дебати.

Водночас результати опитування Reuters/Ipsos показали, що Байден випереджає Трампа в електоральних симпатіях американських виборців.

Раніше Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

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