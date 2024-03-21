Мирний план Трампа цілком може спровокувати подальше кровопролиття в Україні.

Дональд Трамп наразі не займає жодної виборної посади, але його нечітка позиція щодо України вже відчувається в цій країні. Союзники колишнього президента блокують допомогу Україні в Конгресі протягом кількох місяців, що призвело до глибокої нестачі боєприпасів на полі бою.

Як пише The Washington Post, є певні ознаки того, що цей глухий кут з допомогою США незабаром закінчиться. Однак, що станеться далі, якщо Трамп повернеться в Білий дім, незрозуміло.

"Він лише запропонував туманну схему того, як він би впорався з війною в Україні, припустивши, що він підштовхне як Росію, так і Україну до переговорів, і стверджуючи, що він може досягти угоди про припинення війни в "один день". Його відповіді щодо ключових питань, наприклад, чи зможе Росія зберегти захоплену нею територію, залишаються невідомими", - зазначає видання.

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Водночас Трамп розкритикував допомогу США Україні як "нескінченний потік американських скарбів" до Києва. Коли дебати в Конгресі щодо фінансування України затягнулися, Трамп окреслив нове бачення американської зовнішньої допомоги: це має бути позика.

Оскільки до виборів залишилося півроку, а їхні результати все ще дуже невизначені, Трампу ще далеко до посади. Однак у американській політичній системі це має мало значення, зазначає видання. Хоча фінансування України пройшло через Сенат, воно було затримано в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон відмовився поставити його на голосування, імовірно, побоюючись, що Трамп може нацькувати на нього своїх прихильників, покаравши його та запобігши переобранню цього року.

Деякі європейські партнери намагаються заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами, але мало хто має щось подібне до потенціалу, який можуть надати Сполучені Штати. Чиновники США попередили, що Україна може зазнати поразки, якщо продовжуватиме воювати без додаткового пакету допомоги, і що навіть якщо вона впорається з кризою, буде втрачено незліченну кількість життів. Навіть якщо допомогу неминуче повернуть, втрати, які вже відчули, неможливо стерти.

"Мирний план Трампа цілком може спровокувати подальше кровопролиття. Трамп може щиро вірити, що його заклики до переговорів і попередження про допомогу призведуть до припинення бойових дій. Але перші докази з обох сторін свідчать про те, що вони мають намір поглиблювати протистояння", - зазначає WSJ.

Позиція Трампа щордо війни в Україні

Раніше Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

Як заявив Трамп в інтерв'ю Fox News, він сподівається, що до цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, мине багато часу, понад дев'ять місяців - для війни та політики це "вічність".

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