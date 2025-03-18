Виступ Путіна за підсумками "спілкування" з американським лідером не очікується.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна запланована на сьогодні, 18 березня. Передбачається, що спілкування розпочнеться о 15:00 за Києвом. Лідери обговорять широкомасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України у лютому 2022 року.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова, розмова президентів уже узгоджена. За його словами, передбачається, що вона відбудеться з 16:00 до 18:00 за московським часом, тобто з 15:00 до 17:00 за Києвом.

"Справді, буде з 16:00 за московським часом... І раніше була телефонна розмова, перша телефонна розмова двох президентів. Тому певне розуміння є, безумовно", - заявив Пєсков.

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Він додав, що є також "велика кількість питань", які стосуються "подальшої нормалізації" двосторонніх відносин між США та РФ, а також війни в Україні.

"Усе це належить обговорити двом президентам", - сказав прессекретар Путіна.

Він додав, що Кремль оперативно проінформує про підсумки телефонної розмови, проте виступ Путіна за наслідками цієї розмови не очікується.

Трампа і Путіна говоритимуть про перемир'я у війні

Як писав УНІАН, питання запровадження 30-денного перемир'я значно залежить від сьогоднішньої розмови між Трампом та Путіним – так вважає голова комітету з міжнародної політики Верховної ради Олександр Мережко.

За його словами, Україна абсолютно без жодних умов погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню, проте Путін, по суті, вже відмовився. Як зазначив Мережко, кремлівський диктатор назвав додаткові вимоги, які повторюють його ультиматум. Депутат висловив сподівання, що Україна отримає якусь конкретну відповідь - приймає Трамп відмову Путіна чи ні.

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