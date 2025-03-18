Марі-Агнес Страк-Ціммерманн заявила, що Європа має "прокинутися".

Голова Комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Страк-Ціммерманн (ВДП) висловила побоювання з приводу розмови президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. На її думку, може йтися не тільки про "поділ України", а й про більш масштабні наслідки для Європи.

В ефірі WELT TV Страк-Ціммерманн заявила: "Те, що зараз відбувається, по-справжньому моторошно. А з урахуванням того, наскільки непередбачуваний американський президент, ми не можемо знати, що буде далі".

Крім того, вона зазначила, що Україна "тремтить" не без підстав. За її словами, Європа має бути по-справжньому пильною, адже "за столом" сидять двоє людей, які, можливо, планують розділ усієї Європи. Страк-Ціммерманн побоюється, що першим кроком у цьому процесі стане "жертва" України.

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"Путін демонструє світові, що він готовий до переговорів, а Трамп намагається показати, що розуміє Путіна і Росію. І найбільша трагедія в тому, що Путін набагато перевершує Трампа. Тому що Путін чітко знає, чого хоче: він хоче схід України, він хоче остаточно утримати Крим. Це його максималістські вимоги", - підкреслила вона.

Що ще відомо про розмову Путіна і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Стармер зателефонував Трампу перед його переговорами з Путіним. Він сказав президенту США, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир".

Крім того, у Зеленського побоюються, що Трамп може погодитися віддати РФ Одеський порт. Таке повідомлення з'явилося на тлі підготовки до розмови президентів США і Росії.

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