США направляють до Ізраїлю десятки літаків-заправників, - Axios

Трампу представили кілька нових планів щодо проведення масштабної наступальної операції.

США направлять до Ізраїлю кілька десятків літаків-заправників на тлі можливого розширення військової операції проти Ірану. Про це пише Axios.

За словами джерел, рішення було ухвалено на засіданні в Ситуаційній кімнаті цього тижня, де Дональду Трампу представили кілька нових планів щодо проведення масштабної наступальної операції.

Серед розглянутих варіантів, як повідомляє Axios, - удари по об’єктах іранської інфраструктури, включаючи електростанції, додаткові атаки на ядерні об’єкти з метою ще глибше захоронити запаси збагаченого урану, а також бомбардування підземного об’єкта, що будується, в районі гори Пікекс.

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"Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення, однак, судячи з усього, готовий до ескалації війни, щоб завдати Ірану достатньої шкоди та змусити іранське керівництво відкрити Ормузьку протоку й погодитися на вимоги Трампа щодо ядерної програми", - йдеться в матеріалі.

За словами американських та ізраїльських чиновників, Трамп може віддати наказ про ескалацію вже найближчими днями.

Зазначається, що наразі США мають у своєму розпорядженні приблизно 30 літаків-заправників у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона неподалік від Тель-Авіва та приблизно таку саму кількість - в аеропорту Рамон на півдні Ізраїлю.

За словами ізраїльських чиновників, найближчими днями США мають намір направити ще кілька десятків літаків-заправників, довівши їхню загальну кількість до рівня, який був на початку війни.

Війна в Ірані - останні новини

Раніше повідомлялося, що військовий конфлікт США з Іраном поновився, і поки що мало ознак того, що дипломатія може його зупинити.

За даними джерел видання Politico, зусилля посередників щодо відновлення переговорів або режиму припинення вогню не дали жодних ознак прогресу, і загальне враження таке, що бойові дії триватимуть.

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