Речниця Білого дому заявила, що Трамп готовий до особистої зустрічі з Путіним.

Президент США Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше завершити війну між Росією та Україною. Це, зокрема, стане однією з тем телефонної розмови очільника Вашингтона з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбудеться вже сьогодні, 19 травня. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

"Я не хочу передбачати подробиці розмови, яку президент проведе з президентом Путіним менш ніж за годину сьогодні вранці. Але протягом усього цього конфлікту, відколи він успадкував його від Джо Байдена, він ясно давав зрозуміти: не забувайте, що це війна, яка почалася через некомпетентність і слабкість попередньої адміністрації. І президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб виправити це. Він дав зрозуміти обом сторонам, що хоче домогтися мирного врегулювання і припинення вогню якомога швидше. Але що стосується конкретних термінів, я не буду випереджати президента", - сказала вона.

Також Лівітт відповіла на запитання щодо тем розмови Трампа з Путіним. Вона зазначила, що все залежить від того, як відбуватиметься діалог.

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"Подивимося, як пройде дзвінок, але президент ясно дав зрозуміти, що його мета - домогтися припинення вогню і покласти край цьому конфлікту. Він втомився і розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезну кількість зусиль, щоб розв'язати цю дуже складну війну, яка, знову ж таки, почалася через слабкість минулої адміністрації", - наголосила речниця Білого дому.

Лівітт нагадала, що Трамп після розмови з Путіним збирається зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Також вона заявила, що президент США готовий до особистої зустрічі з російським диктатором. Проте вона не уточнила, коли така зустріч може відбутися.

Крім того, речниця Білого дому висловилася про статус вторинного пакета санкцій проти РФ. Вона підкреслила, що "все в силі".

"І знову ж таки, я не буду випереджати президента в ухваленні якихось зобов'язань або рішень, але, безумовно, це те, що він розглядає й обговорює", - зазначила Лівітт.

Розмова Трампа з Путіним - важливі новини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що лідери деяких країн Європи проінструктують президента США Дональда Трампа перед розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Мерца, він уже обговорив ці плани з державним секретарем США Марко Рубіо.

Крім того, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву з приводу майбутньої розмови глави Білого дому з Путіним. Він зазначив, що "розрив між Україною і Росією" вдалося скоротити.

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