Колишній очільник МВС заявив про послаблення глобальної позиції США.

Велика Британія та Європа мають пришвидшити переозброєння, щоб мати змогу підтримувати Україну у війні з Російською Федерацією.

Так лідерка британської Консервативної партії Кемі Баденок відреагувала на новивну про те, що Сполучені Штати Америки зупинили всю військову допомогу українській армії. Вона написала у мікроблозі X, що це рішення викликає глибоке занепокоєння:

"Очевидно, що Британія і Європа повинні переозброїтися набагато швидше, якщо ми хочемо надати Україні щось більше, ніж просто теплі слова підтримки. Ми повинні працювати над тим, щоб утримати Америку всередині, а Росію - ззовні".

Колишній міністр внутрішніх справ Великої Британії Грант Шаппс написав у X, що Вашингтон фактично став на сторону Кремля у цій війні. "Трагічно спостерігати, як Сполучені Штати - "Дім вільних" - стають на бік диктатора Путіна. Це послаблює глобальну позицію Америки, підриває суверенітет України та заохочує агресорів у всьому світі", - додав він.

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США призупинили допомогу Україні

Нагадаємо, вчора низка західних ЗМІ повідомили, що Трамп доручив Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні. Рішення було ухвалене після його суперечки із президентом Володимиром Зеленським.

Україна та її союзники хвилюються, що припинення поставок може мати значний вплив на обороноздатність України, оскільки США були одним із ключових постачальником військової допомоги її армії.

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