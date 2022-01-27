Лебідь потрапив на станцію в годину пік.

Чотирнадцять поїздів скасували або зупинили через те, що лебідь сів серед колій на станції лондонського метро

Про це повідомила зоозахисна організація London Wildlife Protection

"Ще один насичений день для наших рятувальників! Найбільше уваги отримав травмований лебідь на залізничній колії", - розповіли в організації, похваливши роботу своїх волонтерів.

За інформацією місцевих ЗМІ, лебідь сидів на рейках в найбільш навантажений проміжок часу - з 17.30 до 19 години, допоки його не врятувати волонтери.

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Весь цей час за ним спостерігали стурбовані пасажири. Вони дбали, аби птах не наближався до електрифікованої рейки на 750 вольтів.

The London Overground was part suspended for just under 2 hours because of this swan at South Acton earlier 🦢pic.twitter.com/sRJZzmlck6 — Callum Marius (@callummarius) January 24, 2022

В зоозахисній організації лебедеві надали необхідну допомогу та наступного дня випустили на волю.

Невідомо, як і чому птах опинився на станції.

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