Травмований лебідь на годину паралізував роботу метро / фото London Wildlife Protection

Чотирнадцять поїздів скасували або зупинили через те, що лебідь сів серед колій на станції лондонського метро 

Про це повідомила зоозахисна організація London Wildlife Protection

"Ще один насичений день для наших рятувальників! Найбільше уваги отримав травмований лебідь на залізничній колії", - розповіли в організації, похваливши роботу своїх волонтерів.

Травмований лебідь на годину паралізував роботу метро / фото London Wildlife Protection

За інформацією місцевих ЗМІ, лебідь сидів на рейках в найбільш навантажений проміжок часу - з 17.30 до 19 години, допоки його не врятувати волонтери. 

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Весь цей час за ним спостерігали стурбовані пасажири. Вони дбали, аби птах не наближався до електрифікованої рейки на 750 вольтів.

В зоозахисній організації лебедеві надали необхідну допомогу та наступного дня випустили на волю. 

Невідомо, як і чому птах опинився на станції.

Травмований лебідь на годину паралізував роботу метро / фото London Wildlife Protection

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