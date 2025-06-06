Успішно вражено аеродроми "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" у Рязанській області.

Сили оборони України цієї ночі успішно вразили російські об'єкти, які країна-агресор використовує для терору проти України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook. "Сили оборони України завдали удару на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти", - наголошується у зведенні.

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Зокрема, у ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції СБУ.

Також уражено аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з "Дягілєво" здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника. "Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, у Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті.

"Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються", - йдеться у зведенні.

Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території РФ та тимчасово окупованих районах України.

Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.

У Генштабі уточнили, що до бойової роботи були залучені підрозділи ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У свою чергу Сили безпілотних систем ЗСУ розкрили деталі враження нафтобази стратегічної авіації збройних сил РФ в місті Енгельс. Далекобійні удари було завдано по військовому аеродрому "Енгельс-2" в Саратовській області, а також по нафтобазі "Комбінат Кристал", розташованій поруч.

"У районі цілей зафіксовано щонайменше 15-20 вибухів. Оприлюднені у Telegram фото та відео підтверджують численні влучання щонайменше у три резервуари з ПММ на території "Кристалу". Виникла масштабна пожежа, яку екстрені служби РФ не змогли локалізувати. Також відомо про ураження елементів, що забезпечують діяльність аеродрому. Уточнення результатів ураження триває", - йдеться у повідомленні.

Також пояснюється, що "Комбінат Кристал" – стратегічний об’єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2".

"Це вже третє успішне ураження цього об’єкта Силами безпілотних систем від початку 2025 року", - уточнюється у повідомленні.

Крім того, оператори Сил безпілотних систем ЗСУ завдали вогневого ураження по логістичному пункту противника в Курській області, а також по складу БПЛА та ремонтній базі в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Остаточні результати вогневого ураження уточнюються.

Удари по російських аеродромах

Рано вранці було атаковано паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Також була атака на авіабазу Дягілєво в Рязанській області та завод авіаелектроніки в Тамбовській області.

Крім цього, 1 червня СБУ блискуче провела спецоперацію "Павутина", в ході якої на 4 аеродромах були уражені літаки стратегічної авіації РФ.

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