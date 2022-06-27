Даний консенсус був досягнутий за підсумками відповідних переговорів.

Досягнуто консенсусу щодо створення операційного центру, який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Про це заявив керівник управління зі ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун в інтерв'ю італійській газеті Il Messagero.

"Ми грали роль посередника, і в результаті наших переговорів був досягнутий консенсус щодо створення операційного центру в Стамбулі. Ми сподіваємося, що завантажені зерном судна відправляться якомога швидше", – повідомив чиновник.

Він додав, що Туреччина приділяє велике значення безпеці цього процесу і запобіганню будь-яких інцидентів. "Маємо обережний оптимізм, що відчутні кроки в цьому питанні можуть бути зроблені скоро", сказав Алтун.

Він також висловив позицію Туреччини з приводу війни Росії проти України. За його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин. При цьому він заявив, що є сторони, зацікавлені в максимальному затягуванні війни в Україні.

"Є ті, хто вважає, що затягування війни послабить Росію. Тобто Україні дають рівно стільки зброї, скільки вистачить на затягування війни. Туреччина ніколи не входила в число таких... Ми прагнемо і виступаємо за мир", - сказав Алтун.

Він нагадав, що Анкара задіяла пункти Конвенції Монтрьо, що запобігло входу військових кораблів у Чорне море в період війни.

Радник Ердогана заявив, що Туреччина не буде приєднуватися до санкцій проти РФ, якщо вони не будуть введені на рівні ООН.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня стало відомо, що за підсумками переговорів, які відбулися у Москві, між військовими делегаціями Туреччини і РФ схвалено проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина ,Росія, Україна і ООН) для обговорення виведення суден із зерном з українських портів.

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