Глави МЗС країн Євросоюзу були одностайні в цьому питанні.

Питання надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу вже вирішене наперед.

Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише RMF24.

"Відбулася дискусія про статус кандидата для України. Зараз важко припускати, що цей статус Україні не буде надано. Тут була згода. Здається, це питання вирішене наперед", - сказав Рау після зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі.

Видання зазначає, що настільки чітка позиція країн-членів Європейського Союзу щодо надання Україні статусу кандидата існує вперше.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Після цього в офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС

Як відомо, рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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