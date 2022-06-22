Турецька сторона зазначила, що вперше за час окупації з порту Маріуполя вийшов суховантаж.

За підсумками переговорів, що відбулися в Москві, між військовими делегаціями Туреччини і РФ схвалено проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна і ООН) для обговорення виведення суден із зерном з українських портів.

Ця зустріч може пройти в найближчі тижні в Туреччині.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар раніше обговорив тему запобігання продовольчої кризи в телефонних розмовах з колегами з РФ і України, повідомляє Анадолу.

Після цього делегація оборонного відомства Туреччини відправилась до РФ для обговорення питання розблокування торговельного судноплавства в Чорному морі з метою транспортування зерна з українських портів, а також забезпечення безпечного повернення військово-транспортних літаків ЗС Туреччини з аеропорту "Бориспіль" у Києві.

Також наголошується, що зустріч в Москві дала перший конкретний результат. Зокрема, через кілька годин після закінчення тривалих переговорів турецький суховантаж Azov Concord покинув порт Маріуполя. Цей суховантаж став першим іноземним судном, яке вийшло з українського порту Маріуполь за час його окупації російськими військами.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня турецька влада запропонувала провести чотиристоронню зустріч у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ з приводу розблокування експорту зерна з українських морських портів.

Вас також можуть зацікавити новини: