Зараз країна веде переговори з російською та українською сторонами.

Організація та запуск коридору для українського зерна у Чорному морі можуть зайняти від трьох до чотирьох тижнів.

Про це виданню haber7 розповів спікер президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин.

Країна готова провести зустріч Туреччина-Україна-Росія-ООН у Стамбулі для обговорення способу перевезення зерна.

"Зараз розробляється бізнес-план. Ту територію українці замінували, коли почалася війна, Одеський порт. Вони справедливо не хочуть його очищати, оскільки Росія вторгається... Зараз ми ведемо переговори з російською та українською сторонами. Ми хочемо провести цю зустріч якомога швидше", - сказав він.

За словами спікера Ердогана, прямо зараз всі хочуть, щоб розпочалася доставка зерна.

"Озвучуються різні числа. На цей момент загалом Росія та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження кораблів займає три-чотири тижні", - відзначив Калин.

Раніше у Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що Росія вже вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

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