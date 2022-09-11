Патрульні човни берегової охорони Греції відкрили вогонь по турецькому судну, що прямувало під прапором Коморських островів.

Туреччина заявила про те, що в міжнародних водах Егейського моря грецька берегова охорона обстріляла турецьке судно.

Про це повідомляє TGRT Haber.

Як пише видання, два патрульні човни берегової охорони Греції відкрили вогонь по турецькому судну, що прямувало під прапором Коморських островів.

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Після цього на місце інциденту виїхали два патрульних катери турецької берегової охорони, але Грецькі човни "швидко попливли". В результаті ніхто не постраждав, а Анкара приступила до розслідування ситуації.

Турецькі джерела додають, що висловили Греції протест і зажадали негайних пояснень і розслідування події.

Як повідомляє Proto Thema, за версією грецької сторони, турецький корабель, що пропливав повз острів Лесбос у бік турецького берега, не реагував на попередження берегової охорони.

Після цього вона зробила попереджувальні постріли в повітря. Човен продовжив свій шлях, а Греція повідомила про це Туреччині, щоб вона встановила, яке саме судно слід в її бік.

На судні перебували 18 членів екіпажу, зокрема троє громадян Туреччини.

Війна в Україні та плата за прохід через протоки:

Туреччина скасувала платіжну систему справляння зборів за прохід через Босфор і Дарданелли, яку ввели в 1983 році. Туреччина розраховує плату за прохід у французькому Франку. У 1983 році курс франка встановили на рівні 0,8 долара. Через інфляцію і зростання ціни на золото збори практично знецінилися.

З 7 жовтня 2022 року курс франка встановлять на рівні чотири долари.

За попередніми підрахунками річний дохід Туреччини від проходу через протоки збільшиться з 40 до 200 мільйонів доларів.

Незабаром після вторгнення Росії в Україну Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.

29 серпня 2022 року Туреччина заявила про те, що підіймає плату за прохід через чорноморські протоки відразу в п'ять разів.

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