Росіяни "бісяться" від власних поразок.

Сьогодні окупанти вирішили "привітати" Миколаїв з Днем міста. Рашисти вдарили ракетами, проте вони знову витратили сили та гроші на "дуже важливий об'єкт".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

Так, щороку місто святкує свій день народження в другу суботу вересня. На цей раз свято припало на 10 вересня. Російські окупанти вирішили вдарити по Миколаєву ракетами. Як зазначив прес-офіцер, чергова атака показала страхи рашистів, які просто "бісяться" через свої поразки.

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"Оригінально (ні) російські окупанти привітали з 233-ти річчям місто корабелів, втопивши старе списане судно своєю ракетою. Символісти хр*нові. Бісяться від своєї немічі", - повідомив Плетенчук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ за кілька діб знищили повітряних цілей РФ на понад 150 мільйонів доларів. Супротивники, зокрема, втратили літаки, вертольоти й дрони.

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