Після вторгнення Росії в Україну Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина ухвалила рішення про збільшення вартості проходу через Чорноморські протоки.

Про це повідомляє Sabah.

Плата буде збільшена відразу в п'ять разів. Як йдеться в повідомленні підвищення зборів за маяк, медичне обслуговування та евакуацію торгових суден передбачено Конвенцією Монтре, яка регулює судноплавство в зоні проток.

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Війна в Україні та прохід через Босфор і Дарданелли:

Туреччина скасувала платіжну систему справляння зборів за прохід через Босфор і Дарданелли, яку ввели в 1983 році. Туреччина розраховує плату за прохід у французькому Франку. У 1983 році курс франка встановили на рівні 0,8 долара. Через інфляцію і зростання ціни на золото збори практично знецінилися.

З 7 жовтня 2022 року курс франка встановлять на рівні чотири долари.

За попередніми підрахунками річний дохід Туреччини від проходу через протоки збільшиться з 40 до 200 мільйонів доларів.

Незабаром після вторгнення Росії в Україну Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Південний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

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