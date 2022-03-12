Голова Європейської Ради Дональд Туск присоромив країни ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти Росії, знімком з дівчинкою з України зі зброєю.
Відповідний допис з’явився на сторінці Туска у Twitter.
"Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого", - звернувся він до колег у Євросоюзі.
З самого початку вторгнення Російської Федерації в Україну Європейський Союз, США та інші розвинені країни почали вводити санкції проти держави-агресора.
Сюди входить заборона на використання повітряного простору, відключення від SWIFT, конфіскація майна олігархів та інше.
Як раніше повідомляв УНІАН, зараз ЄС готує новий пакет санкцій. У нього потенційно може увійти ембарго на імпорт російської нафти, якого вже давно вимагає Україна. Це рішення не підтримують у Німеччині й Угорщині.