Деякі країни Європи мають лояльне ставлення до Росії, хоч та розв’язала проти України повномасштабну війну.

Голова Європейської Ради Дональд Туск присоромив країни ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти Росії, знімком з дівчинкою з України зі зброєю.

Відповідний допис з’явився на сторінці Туска у Twitter.

"Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого", - звернувся він до колег у Євросоюзі.

З самого початку вторгнення Російської Федерації в Україну Європейський Союз, США та інші розвинені країни почали вводити санкції проти держави-агресора.

Сюди входить заборона на використання повітряного простору, відключення від SWIFT, конфіскація майна олігархів та інше.

Як раніше повідомляв УНІАН, зараз ЄС готує новий пакет санкцій. У нього потенційно може увійти ембарго на імпорт російської нафти, якого вже давно вимагає Україна. Це рішення не підтримують у Німеччині й Угорщині.

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