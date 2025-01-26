Документи були розсекречені за наказом Дональна Трампа.

У 1960-х роках уряд США розглядав можливість влаштувати серію терактів на території США, щоб звинуватити у цьому Кубу і тим самим виправдати військове вторгнення на острів. Як пише Daily Mail, про це йдеться у документах Пентагону, які були розсекречені за наказом Дональда Трампа.

У 12-сторінковому звіті, підписаному Об’єднаним комітетом начальників штабів у березні 1962 року (за півроку до так званої Карибської кризи), перераховуються ідеї терактів "під чужим прапором" проти американських громадян. План під кодовою назвою "Нортвудс" (Northwoods) передбачав серію нападів в США та за кордоном, аби налаштувати суспільну думку проти Куби.

"Ми могли б розгорнути комуністичну кубинську терористичну кампанію в районі Маямі, в інших містах Флориди і навіть у Вашингтоні", — йдеться в документі, де перераховані чимало ідей того, як розпалити ненависть американців проти Куби.

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Крім нападів на цивільних, в Пентагоні також розглядали можливість "підірвати американський корабель у Гуантанамо", щоб "списки втрат у американських газетах викликали корисну хвилю національного обурення".

Тодішній президент США Джон Кеннеді відмовився від операції "Нортвудс", коли вона потрапила на його стіл.

Як зазначає Daily Mail, про існування операції "Нортвудс" стало відомо ще в 2001 році, коли Комісія з перегляду записів про вбивства Джона Ф. Кеннеді оприлюднила більшу частину цього документу.

Трамп розсекретив матеріали про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп є прихильником численних теорій змови, зокрема тих, що існують довкола теми вбивства Джона Кеннеді у 1963 році.

Після повернення у Білий дім цього тижня він видав указ про зняття грифів секретності з документів про гучні політичні вбивства 1960-х років – президента Джона Кеннеді, його молодшого брата і на момент вбивства кандидата в президенти Роберта Кеннеді та релігійного проповідника і лідера руху за права афроамериканців Мартіна Лютера Кінга.

В указі, підписаному Трампом в Овальному кабінеті, йдеться про те, що суспільний інтерес переважає над будь-якою можливою шкодою обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям.

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