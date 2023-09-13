Там стверджують, що "важливі" країни не приєдналися до організації.

Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно заявив, що Бразилія розгляне можливість виходу зі складу Міжнародного кримінального суду (МКС).

Заява була зроблена після того, як міністра запитали про слова президента Лули про Володимира Путіна, якого не будуть заарештовувати в Бразилії, пише Correio Braziliense.

"Президент Лула правильно попередив, що існує дисбаланс, при якому деякі країни дотримуються юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а інші - ні, наприклад, США, Китай та інші країни", - зазначив Діно.

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Він підкреслив, що дисбаланс може призвести до нав'язування волі одних країн іншим. Міністр також заявив, що всі країни, що входять до складу Організації Об'єднаних Націй, повинні переглянути Римський статут, який встановив створення суду, щоб домогтися рівності.

"Це було попередження президента. Звичайно, бразильська дипломатія буде знати, як це оцінити", - додав Діно.

Бразилія і можливість арешту Путіна

Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва на саміті G20 в Індії, який проходив 9-10 вересня, заявив, що за його президентства Путіна "ні за що не заарештують" і той може вільно їхати на наступний саміт G20 в Ріо-де-Жанейро в 2024 році.

Але пізніше він "дав задню" і сказав, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна вирішуватиме суд. Лула також заявив, що планує "вивчити питання" Міжнародного кримінального суду.

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