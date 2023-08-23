Стан сім'ї Обносова в Чехії оцінюється більш ніж в 100 млн. крон.

Управління фінансового аналізу (FAU) Чехії заморозило майно родичів гендиректора АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО) Бориса Обносова. Йдеться про дочку зброяра Ольгу та його 37-річного зятя Ростислава Зорикова, які нещодавно потрапили під національні санкціїрРеспубліки, повідомляти "Чеське телебачення".

Зокрема, були арештовані пентхаус з видом на Прагу вартістю близько мільйона євро; квартира в цьому ж комплексі вартістю 23 млн рублів; триповерховий особняк в історичному районі Жижков - цією будівлею вартістю 6 млн євро Зоріков володіє як фізична особа.

Стан сім'ї Обносова в Чехії оцінюється більш ніж в 100 млн. крон (4,1 млн євро за поточним курсом). Зокрема, під арешт потрапили 14 квартир в Празі, записані на Зорикова, і компанія з оренди нерухомості Riomax. Іншу свою Чеську компанію він встиг переписати на батька, повідомляє Чеське телебачення.

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Борис Обносов займає посаду гендиректора КТРО 20 років, він отримав зірку Героя Росії за "великий внесок у зміцнення обороноздатності країни".

Санкції проти представників РФ

Мільярдер Євген Швідлер, соратник російського олігарха Романа Абрамовича, програв суд щодо скасування санкцій Великобританії, накладених на нього після вторгнення Росії в Україну.

У березні 2022 року Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO) назвало мільярдера радянського походження діловим партнером колишнього власника ФК "Челсі" Абрамовича. Проти нього застосували санкції.

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