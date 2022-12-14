Двері сховищ закриються за 5 хвилин до будь-якого очікуваного удару.

У сховищах Києва в разі ядерного удару на усіх місць не вистачить.

Як пише The Washington Post з посиланням на коментар голови Київської ОВА Олексія Кулебу, в області готують додатково 425 притулків з продуктами, водою і радіоапаратурою.

Проте у сховищах для усіх місця не вистачить, каже Кулеба. Двері сховищ закриються за 5 хвилин до будь-якого очікуваного удару, щоби захистити від радіації тих, хто вже перебуває всередині.

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Алгоритм дій при ядерному вибуху

Пам'ятайте: у вас є 10 хвилин, щоб знайти бомбосховище і врятуватися. Перед тим, як вирушати в свій притулок, запасіться бутильованою водою, ліхтарем і батарейками, радіо, сірниками, продуктами та аптечкою.

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Ядерні погрози Кремля

Виступаючи перед радою з прав людини 7 грудня, Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

"Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він.

Ескалаційну риторику Москва почала у вересні 2022 року – після розгрому ЗС РФ під Харковом. Тоді Росія стверджувала, що взяла під "ядерну парасольку" і окуповані частини України, в тому числі Херсонську область, частину якої в листопаді вже звільнили ЗСУ.

Після цього США попередили Москву про наслідки застосування в Україні ядерної зброї.

У листопаді у НАТО відзначили, що ризик ядерної війни "залишається низьким", хоча росіяни поводяться "безвідповідально". А вже в грудні "ядерні" бази – аеродроми стратегічної авіації РФ – були уражені невідомими безпілотниками, що продемонструвало Заходу вразливість ядерних сил РФ.

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