Після хвилі критики місцева влада в січні вирішила припинити попередні будівельні роботи.

У містечку Дантен на сході Франції планують побудувати вітряну електростанцію на місці колишнього німецького табору для військовополонених.

На цьому місці загинули тисячі радянських солдатів, у тому числі українців, повідомляє Європейська правда із посиланням на Politico.

За різними оцінками, на території колишнього табору "Бан Сен-Жан", у якому розміщували радянських військовополонених під час Другої світової війни, поховано близько 20 тисяч тіл. Більшість загиблих - українці.

На місці табору встановлено пам'ятну стелу з написами українською, російською та французькими мовами.

Противники проекту заявляють, що недоцільно продовжувати будівництво та ризикувати викопуванням тіл.

"Розміщувати тут вітрогенератори непристойно", - заявив віце-президент Франко-української асоціації з питань захисту та реабілітації табору "Бан Сен-Жан" Габріель Беккер. Він проводить кампанію за те, щоб місце залишалося недоторканим.

Після хвилі критики місцева влада в січні вирішила припинити попередні будівельні роботи.

Читайте також"Відчуваю глибокий сором": Меркель вперше відвідала Освенцим (фото)

Утім, деякі місцеві жителі підтримують ідею вітряної електростанції. Вони вважають, що цей проект дивиться в майбутнє, а не в минуле, і буде виробляти зелену енергію для міста.

Табір був розміщений на 100 гектарах, які наразі залишаються невикористаними, оскільки це місце пам’яті. Але муніципалітет Дантен виступає за проект вітроенергетики, який може щорічно приносити дохід у 42 тисячі євро.

"Я думаю, що ми повинні перегорнути сторінку, зберегти невелику ділянку як місце пам'яті. Але ми є власниками цієї землі, тому наразі ми маємо намір розвивати її так, як хочемо", - сказав заступник мера Дантена Крістіан Бельветті.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН