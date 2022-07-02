У польському місті Ґданськ з’явилася площа імені Героїчного Маріуполя.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на очільницю міста Александру Дулькєвич.
"Маріуполь і Ґданськ поєднують не лише партнерські відносини, але й дружба. Це – чудове місто, яке з перших днів війни російської агресії стало ціллю лютої і звірячої агресії", - зазначила Дулькевич.
За її словами, "віднині сквер в районі Вжещ на перетині вулиць Партизанів і Матері Польщі буде імені Героїчного Маріуполя". Таким чином місто хоче віддати шану героям, які боронили Маріуполь.
Місце, де знаходиться сквер, - невипадкове. Поблизу знаходиться Генеральне консульство Російської Федерації.
Дулькєвич також повідомила, що разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським вони задекларували допомогу у відбудові міста, підписавши пакт міст Фенікс. До нього належать міста, що повстали з руїн.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки для боротьби з російськими окупантами. За його словами, Польща відправила Україні озброєння на 2 мільярди доларів.
Як повідомляв УНІАН раніше, Польща відгородилася від Білорусі п'ятиметровим парканом.