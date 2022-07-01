Росіяни віддали Україні тільки одну жінку-військовослужбовицю.

Під час масштабного обміну полоненими до України повернулася тільки одна захисниця Маріуполя.

Про це у відеозверненні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків командира полку "Азов" майор Микита Надточій.

"29 червня відбувся перший обмін військовополонених РФ на бійців української армії. Завдяки роботі Головного управління розвідки додому повернулися перші "азовці". Усього було обміняно 144 військовослужбовці, серед 95 - захисники "Азовсталі". З усього цього списку на обмін було подано лише 1 жінку-військовослужбовицю. На цей момент там залишається дуже багато жінок, медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону "Маріуполь", - зазначив він.

Надточій також наголосив, що всі бійці, що повернулися з полону, потребують лікування та реабілітації.

"Це все - лише перші кроки дуже важкого шляху. Ми повинні зробити все необхідне, аби повернути наших бійців додому", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19. Тоді ж повідомлялося, що більшість з них мають важкі поранення.

Дружина захисника "Азовсталі", який ще перебуває в полоні, Наталія Заріцька повідомила, що у військових, що повернулися додому, важкі поранення (ампутації рук, відсутність зору, осколкові поранення обох стоп, вогнепальне поранення грудної клітини, важкі опіки тощо).

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

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