Воно розташоване у найпрестижнішому районі мегаполіса.

На гонконзькому ринку нерухомості паркувальне місце продали за рекордні 1,3 мільйона доларів.

Про це пише BBC.

Воно знаходиться на території елітного житлового комплексу на горі Пік Вікторія. Це найпрестижніший район Гонконгу.

У травні оренда будинку в цій частині мегаполіса досягла позначки у 210 тисяч доларів на місяць.

Читайте такожКитай заборонив усі ультрамарафони та інші небезпечні спортивні заняття у країніЗа даними Bloomberg, попередній рекорд ціни на паркувальне місце в Гонконгу встановили у 2019 році, коли ціна сягнула 980 тисяч доларів.

Відзначається, що Гонконг багато років поспіль знаходиться на перших сходинках світових рейтингів найдорожчих місць для життя.

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Автор: Людмила Жерновська