На гонконзькому ринку нерухомості паркувальне місце продали за рекордні 1,3 мільйона доларів.
Про це пише BBC.
Воно знаходиться на території елітного житлового комплексу на горі Пік Вікторія. Це найпрестижніший район Гонконгу.
У травні оренда будинку в цій частині мегаполіса досягла позначки у 210 тисяч доларів на місяць.
Читайте такожКитай заборонив усі ультрамарафони та інші небезпечні спортивні заняття у країніЗа даними Bloomberg, попередній рекорд ціни на паркувальне місце в Гонконгу встановили у 2019 році, коли ціна сягнула 980 тисяч доларів.
Відзначається, що Гонконг багато років поспіль знаходиться на перших сходинках світових рейтингів найдорожчих місць для життя.
Вас також можуть зацікавити новини
- Картина українського художника встановила ціновий рекорд на аукціоні (фото)
- Італійський автогонщик встановив світовий рекорд швидкості на небезпечній дорозі (відео)
- У Гонконзі за рекордну суму продали величезний рожевий діамант (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram