За його словами, слід ввести на територію Казахстану війська організації, в тому числі російські, оскільки силові відомства республіки не можуть впоратися з заворушеннями.

Казахстану необхідно звернутися за допомогою в ОДКБ.

Про це заявив Герой Казахстану, генерал-майор ВПС, перший казах-космонавт Токтар Аубакіров в ефірі державного телеканалу "Хабар 24" (практично єдиний канал, який зараз працює в країні).

Він уточнив, що слід ввести на територію Казахстану війська організації, в тому числі російські, оскільки силові відомства республіки не можуть впоратися з заворушеннями.

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"Давайте звернемося за допомогою до тих, з ким ми уклали договір. Цей договір є ОДКБ. Якщо сюди увійдуть війська ОДКБ, зайвим не буде", - заявив Аубакіров.

Він зазначив, що протестувальники зруйнували Алма-Ату, "найбільш квітуче місто, гордість, культурний центр". Також він нагадав про руйнування магазинів і факт, що військових, молодих курсантів, роздягли в ході погромів.

"Треба кликати з великого об'єднання. Не з однієї країни. Якщо увійде одна країна, наші сусіди, тоді вони не вийдуть. Нехай це велике об'єднання увійде і допоможе нам з військами", - сказав він.

Зазначимо, що члени ОДКБ - це Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь, сам Казахстан і звичайно ж Росія.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.

Сьогодні, 5 січня, Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не просив про допомогу Росії через масові акції протесту.

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