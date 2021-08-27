До знесення будівель готувалися 4 дні / фото thepaper.cn
У Куньміні, на півдні Китаю, одночасно знесли 15 недобудованих хмарочосів.
Про це повідомляє місцеве видання The Paper.
Синхронне знесення будівлі пройшло 27 серпня о 15:30 за місцевим часом (10:30 за київським).
Будівлі знесли, бо власник протягом семи років не міг завершити будівництво.
Підготовка до вибуху почалася 23 серпня і тривала чотири дні. Перед знесенням довколишні магазини закрили, людей з будівель евакуювали, дороги перекрили. Периметром чергували правоохоронці, разом зі співробітниками швидкої та пожежних служб.
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