До знесення будівель готувалися 4 дні / фото thepaper.cn

У Куньміні, на півдні Китаю, одночасно знесли 15 недобудованих хмарочосів.

Про це повідомляє місцеве видання The Paper.

Синхронне знесення будівлі пройшло 27 серпня о 15:30 за місцевим часом (10:30 за київським).

Будівлі знесли, бо власник протягом семи років не міг завершити будівництво.

Підготовка до вибуху почалася 23 серпня і тривала чотири дні. Перед знесенням довколишні магазини закрили, людей з будівель евакуювали, дороги перекрили. Периметром чергували правоохоронці, разом зі співробітниками швидкої та пожежних служб.

Читайте такожУ США красиво підірвали казино Трампа (фото, відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко