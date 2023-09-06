Сьогодні Метте Фредеріксен знаходиться з офіційним візитом в Україні.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен після завершення перемовин у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої данській прем'єрці.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття таблички відбулась після спільної пресконференції Зеленського і Фредеріксен.

Глава держави нагадав, що Фредеріксен вже відвідувала Україну у найскладніші часи випробувань 21 квітня 2022 року.

Зеленський висловив впевненість, що Сили оборони України і український народ здобудуть перемогу у війні також завдяки міжнародним партнерам.

Президент подякував прем'єрці Данії, як лідеру данського народу, який був з українцями з самого початку боротьби за свободу та незалежність України, у найважчі години.

"Це вже третій візит в Україну у час цієї війни. Візит завжди з результатами не на словах, а у конкретній підтримці нас, як на полі бою, так і в гуманітарній підтримці", - сказав Зеленський.

Він заявив, що треба, аби пам'ять про підтримку Данії "не затерлась в історії, а була завжди з нами".

Тому на честь Фредеріксен і данського народу в Києві відкрито іменну табличку:

Данія готує новий пакет допомоги для України

Нагадаємо, під час сьогоднішнього візиту прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен до Києві стало відомо про намір країни надати Києву 12-й пакет військової допомоги. Про це заявив гарант України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що загальний обсяг допомоги від Данії сягає понад 1,6 млрд доларів й анонсував гарні новини щодо тренувань пілотів ЗСУ на винищувачах F-16.

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