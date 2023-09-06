Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен після завершення перемовин у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої данській прем'єрці.
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття таблички відбулась після спільної пресконференції Зеленського і Фредеріксен.
Глава держави нагадав, що Фредеріксен вже відвідувала Україну у найскладніші часи випробувань 21 квітня 2022 року.
Зеленський висловив впевненість, що Сили оборони України і український народ здобудуть перемогу у війні також завдяки міжнародним партнерам.
Президент подякував прем'єрці Данії, як лідеру данського народу, який був з українцями з самого початку боротьби за свободу та незалежність України, у найважчі години.
"Це вже третій візит в Україну у час цієї війни. Візит завжди з результатами не на словах, а у конкретній підтримці нас, як на полі бою, так і в гуманітарній підтримці", - сказав Зеленський.
Він заявив, що треба, аби пам'ять про підтримку Данії "не затерлась в історії, а була завжди з нами".
Тому на честь Фредеріксен і данського народу в Києві відкрито іменну табличку:
Данія готує новий пакет допомоги для України
Нагадаємо, під час сьогоднішнього візиту прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен до Києві стало відомо про намір країни надати Києву 12-й пакет військової допомоги. Про це заявив гарант України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що загальний обсяг допомоги від Данії сягає понад 1,6 млрд доларів й анонсував гарні новини щодо тренувань пілотів ЗСУ на винищувачах F-16.