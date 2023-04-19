Представник МЗС країни зазначив, що санкції застосували ще до двох співробітників російського дипвідомства.

Влада Молдови вислала з країни одного співробітника посольства Російської Федерації. Рішення прийнято після інциденту з главою російської республіки Татарстан Рустамом Мінніхановим.

"Було прийнято рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни співробітника посольства Російської Федерації в Кишиневі", - цитує прес-секретаря Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Філіпа Кожокару видання Noi.

За його словами, санкції застосували ще до двох співробітників російського посольства. Їх позбавили спеціального допуску в аеропорт.

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Скандал з Мінніхановим - що відомо

Прикордонник не пустили до Молдови президента російської республіки Татарстан Рустама Мінніханова. За його словами, він повинен був відвідати Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023" в автономному окрузі Гагаузія, куди його запросив кандидат в керівники Гагаузії Віктор Петровий і депутат-соціаліст Олександр Суходольський.

У свою чергу Молдавські прикордонники повідомили, що відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, тому що вони "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в свідченнях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

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