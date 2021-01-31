Наразі по всій Росії затримано понад 1600 осіб.

У Москві силовики затримали Юлію Навальну - дружину опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Обставини та причини затримання не уточнюються.

За даними "Медузи", наразі по всій Росії затримано понад 1600 осіб.

Слід зазначити, що Юлію Навальну затримували і на мітингу 23 січня.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального в неділю 31 січня проводять акції протесту по всій країні.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Дмитро Захаров