Генеральний секретар Альянсу попереджає, що будь-яка подальша агресія РФ проти України дорого обійдеться для Росії.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі не спостерігають ознак припинення Росією нарощування військ біля кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте такожВ НАТО очікують, що всі офіцери ЗСУ вивчать англійську до 2024 року"Ми обговорили значне воєнне нарощення Росії в Україні і біля неї - десятки тисяч боєздатних військових, танки, артилерія, бронетанкові підрозділи, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби. Ми не бачимо ознак, що це нарощення зупиняється або сповільнюється. Навпаки, це продовжується", - заявив Столтенберг.

"Це нарощення не є обґрунтованим. Воно є провокативним і дестабілізуючим, і воно підриває безпеку у Європі. Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруження і поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки й дорого обійдеться", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у четвер зустрілися в штаб-квартирі Альянсу. Раніше президент відреагував на вимогу Росії про превентивну відмову Києва від членства в НАТО.

Так, Володимир Путін заявив, що вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

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Автор: Віталій Саєнко