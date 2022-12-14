Президент зазначив, що йому дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною.

Президент України Володимир Зеленський відповів на вимогу Росії про превентивну відмову Києва від членства в НАТО.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це Зеленський розповів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Зокрема, журналіст нагадав, що президент Росії Володимир Путін вимагає письмових гарантій, зокрема превентивної відмови Києва від членства в НАТО.

Читайте такожРосія висунула "ракетні" вимоги США і НАТО й пригрозила військовою відповіддюВін запитав, чи був би Зеленський готовий відмовитися від цієї ідеї в обмін на гарантований відхід російських військ від кордонів України.

На що президент зазначив, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати українські кордони й безпеку.

"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - наголосив він.

Нагадаємо, що Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

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Автор: Антоніна Доломанжи