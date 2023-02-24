В Альянсі відзначили, що зараз вони сильніші і згуртованіші, ніж будь-коли.

В Північноатлантичному Альянсі пообіцяли надавати Україні підтримку стільки, скільки це необхідно.

Про це йдеться в офіційній заяві з нагоди річниці повномасштабної війни Росії проти України. "У той час як ми урочисто відзначаємо один рік жорстокої агресивної війни Росії проти України, найсерйознішої загрози євроатлантичній безпеці за останні десятиліття, ми, як союзники, знову підтверджуємо нашу солідарність з урядом і народом України в героїчному захисті своєї нації, своєї землі, і наших спільних цінностей. Ми віддаємо належне загиблим і шкодуємо про трагічні людські страждання і руйнування, в тому числі житлових районів України, цивільної та енергетичної інфраструктури, викликаних незаконною війною Росії", - йдеться в заяві.

У НАТО обіцяли продовжувати підтримку України до тих пір, поки це необхідно, щоб допомогти їй здобути перемогу. "Ми як і раніше сповнені рішучості підтримувати довгострокові зусилля України щодо забезпечення її вільного і демократичного майбутнього. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону і вибір власних механізмів безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Росія повинна негайно припинити війну і вивести свої збройні сили з України відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, прийнятої 23 лютого 2023 року, та інших відповідних резолюцій.

"Росія несе повну відповідальність за цю війну, грубе порушення міжнародного права і Статуту ООН. Дії Росії порушують принципи і зобов'язання ОБСЄ і серйозно підривають міжнародну безпеку і стабільність, а також заснований на правилах міжнародний порядок. Хоча ми закликали Росію до конструктивної участі в надійних переговорах з Україною, Росія не продемонструвала справжньої відкритості справедливому і міцному миру. Ми як і раніше сповнені рішучості підтримувати скоординований міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, в тому числі Білорусь, які активно сприяють війні Росії. Не може бути безкарності за російські військові злочини та інші злодіяння. Всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності за зловживання і порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, особливо проти цивільного населення України, включаючи депортацію дітей і сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом", - заявили в Альянсі.

Також у НАТО заявили, що війна Росії загрожує глобальній безпеці. "Енергетичний шантаж Росії, її вплив на світові запаси продовольства, її зловмисна гібридна діяльність, її всесвітня кампанія з дезінформації і її безвідповідальна ядерна риторика ясно демонструють нехтування Росією міжнародними нормами і благополуччям мільярдів людей у всьому світі", - відзначили вони.

У заяві наголошується, що зараз НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли. "Ми будемо продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних устремлінь. Ми також зміцнюємо інші наші партнерські відносини, в тому числі допомагаючи тим країнам, які найбільш схильні до згубного впливу Росії... Спроби Росії зламати рішучість мужнього народу України зазнають невдачі. Рік по тому українці доблесно борються за свободу і незалежність. Ми стоїмо з ними", - зазначили в Альянсі.

Шлях України до НАТО

Як відомо, 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг тоді сказав, що двері для вступу України в НАТО відкриті, однак зараз увагу зосереджують на підтримці оборони України.

Як повідомляють ЗМІ, зараз Альянс розробляє інструкції з координації дій у разі конфлікту "високої інтенсивності".

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