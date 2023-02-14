Міністри збираються погодити нові вказівки щодо дій НАТО в разі застосування статті 5.

Країни НАТО наразі працюють над спеціальними інструкціями, які мають координувати дії Альянсу в разі участі членів організації у конфлікті "високої інтенсивності".

Йдеться про ситуацію, коли країни НАТО будуть змушені застосувати статтю 5 - положення Альянсу про взаємну оборону, яке передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу. Про це пише Bloomberg.

Очікується, що міністри держав НАТО також зафіксують принципи, якими буде керуватися Альянс, в разі будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності. Це стане основною темою їх зустрічі на засідання у Брюсселі цього тижня.

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Як повідомили виданню джерела, ознайомленні з цим питанням, у секретному документі члени НАТО планують переорієнтувати свої інвестиції для збільшення колективної оборони. Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Також НАТО планує збільшити фінансування своєї цифрової безпеки та механізмів, здатних посилити комплексне використання даних військових Альянсу.

За даними Blommberg, спочатку міністри ухвалять загальні принципи військового командування НАТО, а вже пізніше затвердять конкретні вимоги до кожної окремої держави.

Ймовірність участі НАТО у війні з РФ

Нещодавно лідер США Джо Байден оголосив, США підтримуватимуть Україну у війні з РФ до перемоги. Однак попри заклики українського уряду до НАТО закрити повітряний простір над Україною, члени Альянсу все ще вагаються приєднатися до війни.

Уряди країн НАТО приймають власні рішення щодо підтримки Києва, але не порушують основні статути Альянсу. Як нещодавно зазначив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент РФ Володимир Путін розпочав нові наступальні операції проти України.

Наразі експерти кажуть, що НАТО може приєднатися до російсько-української війни на боці України лише у двох випадках - через Білорусь та застосування ядерної зброї Росією. Зі свого боку в Альянсі заявили, що НАТО відповість на перетин російськими ракетами повітряного простору Румунії.

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