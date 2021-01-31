Фігурантів списку з 35 осіб можна розділити на три категорії.

Заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією направив президенту США Джо Байдену список з 35 росіян, що "грають ключову роль в пособництві Путіну" і закликає ввести проти них санкції.

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Як повідомляє DW, про це в суботу повідомив американським журналістам директор ФБК Володимир Ашурков.

Так, ФБК закликає заборонити в'їзд в США і обмежити доступ до американських фінансових ресурсів для осіб зі свого списку.

Глава ФБК вказав, що досі санкційні заходи Сполучених Штатів і ЄС були націлені в основному на менш високопоставлених представників РФ, які не володіють активами за кордоном і не їздять на захід, тому дані обмеження не принесли належного результату.

Фігурантів списку з 35 осіб можна розділити на три категорії. У першу входять "близькі друзі і гаманці Путіна" - багаті росіяни, які, за його словами, зберігають гроші російського президента і його оточення. Серед інших у цьому списку числиться мільярдер Роман Абрамович і заступник голови правління банку ВТБ Денис Бортніков.

У другу групу потрапили посадовці російського уряду, які беруть участь у придушенні політичних і громадянських свобод в Росії, в третю - оперативники, причетні до переслідування Навального і Фонду боротьби з корупцією.

Прес-секретар Ради національної безпеки президента США Емілі Хорн підтвердила отримання листа ФБК.

Опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня повернувся до Росії з Німеччини, де проходив лікування після спроби свого отруєння. Відразу по прильоту його затримали і взяли під варту.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального в неділю 31 січня проводять акції протесту по всій країні.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Дмитро Захаров