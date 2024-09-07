У Німеччині провели опитування, щоб дізнатися позицію громадян щодо політичних партій після земельних виборів.

У Німеччині продовжують падати рейтинги правлячої коаліції на тлі збільшення уваги до партій, дружніх до РФ.

Про це стало відомо завдяки опитуванню соціалогічного інституту INSA для Bild. Якби 2024 року відбулися вибори до Бундестагу, партії з коаліції ("Зелені", СДПН та ВДПН) здобули б лише 29 відсотків голосів, що є мінімумом з осені 2021 року, коли вони й прийшли до влади.

Тоді ці партії отримали сумарно 52% голосів, зараз же одна з партій коаліції (ліберальна "ВДП") має рейтинг у чотири відсотки, за даними Bild, через що може не потрапити до Бундестагу, де для "проходу" необхідно 5%.

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Головною опозиційною партією залишається ХДС/ХСС (31%). І найголовніше, що обвинувачена в проросійській позиції партія "Союз Сари Вагенкнехт" також продовжує набирати популярність - згідно з опитуванням, вона б отримала 10% голосів виборців.

"Альтернативу для Німеччини" підтримують 19 відсотків опитаних громадян. Серед усіх респондентів більшість незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца (70%), за результатами опитування. І 74 відсотки громадян бачать проблеми в роботі його уряду.

Вибори в Німеччині - підсумки

"Альянс Сари Вагенкнехт" після земельних виборів зажадав від уряду зупинити план США з розміщення ракет дальнього радіусу дії в Німеччині. Це планували зробити у 2026 році, для захисту території НАТО.

Крім того, співзасновниця BSW Сара Вагенкнехт відповіла на звинувачення міністра економіки Німеччини Роберта Габека про те, що їй платять за антиукраїнську позицію в країні та в Європі загалом.

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