Поки незрозуміло, як ХДС вирішуватиме дилему, чи співпрацювати з BSW. Але одне здається безсумнівним: Кремль дуже задоволений тим, що ведуться дебати.

На регіональних виборах на колишньому комуністичному сході країни в неділю різко зросла кількість партій, дружніх до Росії, на обох кінцях політичного спектра. Вони вже вимагають, щоб німецькі лідери радикально змінили свій підхід до відносин із Кремлем.

До їхнього числа входить лівопопулістський "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) - нова партія, названа на честь свого засновника, ікони лівих сил, яка починала свою кар'єру в політиці як член комуністичної партії Східної Німеччини. Партія Сари Вагенкнех посіла третє місце в Тюрінгії та Саксонії, пише Politico.

Одна з вимог BSW після виборів: Берлін має зупинити оголошений у липні план США з розміщення ракет дальнього радіусу дії в Німеччині з 2026 року для захисту території НАТО. Незабаром після цього Путін пригрозив вжити "дзеркальних заходів", звинувативши США та їхніх союзників в ескалації напруженості.

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"Багато людей бояться, що Німеччина дозволить втягнути себе в цю війну, і багато хто також бачить велику небезпеку ракетних планів США", - заявила Вагенкнехт в ефірі громадського телебачення Німеччини після регіональних виборів.

Члени її партії, які також виступають за припинення військової допомоги Україні та мирні переговори з Путіним, відтоді заявили, що не створюватимуть коаліції з жодною партією, яка підтримує присутність американських ракет.

"Ми бачимо, що цей захід безпосередньо збільшує ризик війни для Німеччини, і ми вважаємо, що уряд землі має справді підняти свій голос", - заявила співкерівник BSW Аміра Мохамед Алі в ефірі німецького громадського радіо.

Позиція BSW ставить консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), який переміг у Саксонії та посів друге місце в Тюрінгії, у складне становище.

Оскільки всі партії присягнулися не співпрацювати з вкрай правою і проросійською "Альтернативою для Німеччини" (AfD), незважаючи на її різкий ріст на виборах, ХДС має очолити коаліційні переговори. Але в новому фрагментованому політичному ландшафті східної Німеччини ХДС потребує BSW як партнера по коаліції.

Однак таке партнерство буде вельми проблематичним. Лідери ХДС на національному рівні категорично відкидають позицію BSW щодо Росії і звинувачують партію в тому, що вона є інструментом Кремля.

"BSW діє як продовження Кремля і суперечить усім цінностям, які [наша партія] традиційно відстоює", - заявив старший парламентарій від ХДС у комітеті із закордонних справ Родеріх Кізеветтер,. "Це також можна розглядати як частину гібридної стратегії Росії з формування дискурсу і визначення порядку денного в Німеччині".

Кізеветтер входить до числа близько 100 політиків ХДС, які спробували унеможливити співпрацю з BSW на будь-якому рівні, поширивши партійну резолюцію, яка забороняє співпрацю з AfD і Лівою партією, також і на BSW.

Але такий крок поставив би місцевих політиків ХДС на сході Німеччини в незвичне становище з огляду на поширеність дружніх до Кремля поглядів серед їхніх виборців.

Майже 3 з 4 жителів східної Німеччини не хочуть розміщення американських ракет у своїй країні, згідно з опитуванням Forsa, проведеним наприкінці липня.

Це пояснює, чому консервативний прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер з ХДС дотримується поглядів, що не збігаються з національними лідерами його партії, коли мова заходить про Росію. Насправді, в цьому питанні він часто нагадує політика з BSW.

"Ми більше не можемо надавати Україні кошти на озброєння тільки для того, щоб ця зброя була витрачена і нічого не дала", - заявив він одному з німецьких ЗМІ напередодні виборів. Кречмер також закликав провести референдум з питання про розміщення американських ракет.

Поки незрозуміло, як ХДС вирішуватиме дилему, чи співпрацювати з BSW. Але одне здається безсумнівним: Кремль дуже задоволений тим, що ведуться дебати.

Зростання дружніх до Росії партій у східній Німеччині було в центрі уваги російського державного телебачення. Висвітлення виборів у "60 минутах", популярному російському пропагандистському шоу, містило сегмент, що підкреслює успіх BSW. Партія, за словами диктора, "була сформована навколо концепції миру".

Послання партії, на думку передачі, знайшло відгук у східній Німеччині, де "існує ностальгія за соціалістичним минулим і доволі сильний опір США і НАТО".

Коли один із гостей передачі захотів проаналізувати результати виборів у Німеччині, пропагандист Євген Попов, також російський парламентарій, втрутився в напівжартівливій манері.

"Що тут аналізувати? Путін переміг!" - сказав він.

Вибори в Німеччині - підсумки

У Німеччині вперше з часів Другої світової війни на виборах перемогла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), і це може стати катастрофою для України і смертельним ударом для НАТО.

Як пише The Telegraph, у поєднанні зі зростанням популістської вкрай лівої партії Сари Вагенкнехт, яку з AfD об'єднують проросійські симпатії та ворожість до України, НАТО і США, успіх ультраправих становить серйозну загрозу для ліберальної демократії в Німеччині та відчуватиметься далеко за межами Німеччини.

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