Сара Вагенкнехт зробила заяву після звинувачення у тому, що їй платять за проросійську позицію в Європі.

Співзасновниця "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт відповіла на звинувачення глави Мінекономіки Німеччини Роберта Хабека, який заявив, що вона отримує гроші за антиукраїнську позицію в Європі.

Її партія відома антиукраїнською позицією і небажанням допомагати Україні під час повномасштабної війни.

Німецька "подруга Путіна" назвала такі звинувачення "безглуздими", а також "обурливими", додавши, що Хабек "нахабно бреше". Про це повідомляє Welt.

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Жінка почала розглядати питання про те, щоб звернутися до суду з позовом проти Хабека. Вона додала, що такі звинувачення можна виправдати виключно через те, що "зелена" партія Габека втрачає свою популярність. І порадила міністру економіки "подивитися на себе", вивчити канали фінансування власної партії.

Партія Вагенкнехт (BSW) була заснована в січні 2024 року, але вже зуміла посісти третє місце на земельних виборах (15,8% у Саксонії; 11,8% у Тюрінгії).

Вибори в Німеччині

На виборах у Німеччині 2/3 голосів набрали проросійські партії (61,7%), серед яких ультраправа АДГ ("Альтернативи для Німеччини") і BSW ("Союз Сари Вагенкнехт").

Обидві партії об'єднують ворожість до України та проросійські симпатії, бажання "миритися" з Путіним і сісти за стіл переговорів.

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