У Німеччині рекрутів до Бундесверу почали заманювати їжею

Берлін намагається поповнити військо, але добровольців малувато.

У Німеччині запустили незвичайну кампанію з набору рекрутів до Бундесверу. Потенційних кандидатів шукають серед поціновувачів вуличного фастфуду: на упаковках для кебабів по всій країні розміщують QR-коди, за допомогою яких можна дізнатися про можливість служби в медичному підрозділі німецької армії, пише Politico.

Про нову кампанію в середу розповів представник Міністерства оборони Німеччини. За його словами, рекрутингова ініціатива розрахована не лише на молодих людей, які визначаються з майбутньою професією, а й на тих, хто хоче змінити сферу діяльності, а також на кваліфікованих працівників.

У Міністерстві оборони такий підхід називають "ambient"-рекламою – тобто розміщенням рекрутингових матеріалів у місцях, де потенційні кандидати перебувають у повсякденному житті. Одним із таких місць стали заклади, що продають кебаби.

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При цьому ресторани не отримують грошей за участь у кампанії. За даними відомства, власники закладів добровільно погоджуються роздавати упаковки з рекрутинговою рекламою. Самі коробки та іншу фірмову упаковку ресторани отримують безкоштовно.

Видання зазначає, що Німеччина не є першою європейською країною, яка останніми роками намагається нестандартно підійти до залучення нових військовослужбовців. Наприклад, британська армія у 2019 році провела рекламну кампанію, орієнтовану на залежних від селфі людей та "смартфонових зомбі".

Втім, нинішня ініціатива Бундесверу має і значно ширший контекст. Як розповідає видання, Німеччина зараз активно намагається збільшити чисельність своїх збройних сил на тлі зростання вимог до оборонних можливостей країни та її зобов'язань перед НАТО.

Станом на кінець липня у Бундесвері налічувалося 186 705 військовослужбовців. Це, за даними Міністерства оборони, найвищий показник за останні 13 років. Однак навіть цього Берліну недостатньо: німецька влада планує збільшити чисельність армії до понад 260 тисяч військовослужбовців до 2035 року.

Саме необхідність такого масштабного розширення, йдеться у публікації, змушує німецьку армію шукати нові способи зацікавити потенційних кандидатів. Реклама на упаковках для кебабів стала одним із прикладів спроби Бундесверу вийти за межі традиційних каналів військового рекрутингу.

Життя в Німеччині

Як писав УНІАН, у Берліні місцева влада зобов’язала власницю квартири демонтувати душову кабіну, встановлену без офіційного дозволу, пояснивши це необхідністю стримувати зростання орендних ставок через підвищення комфортабельності житла.

Орендатор назвав ситуацію абсурдною й намагався оскаржити рішення. Після демонтажу душової вартість оренди для нього не знизилася, тож орендар фактично втратив зручність без жодної компенсації.

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