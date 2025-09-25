Близький родич шаурми став предметом міждержавної суперечки.

Туреччина відмовилася від продовження суперечки з Німеччиною через популярний турецький фастфуд донер (близький "родич" шаурми, але з дещо іншою формою подачі). Про це повідомляє Bild.

Міждержавна суперечка тягнулася понад три роки. Міжнародна донер-спілка Udofed, що базується в Стамбулі, домагалася офіційної реєстрації в ЄС донера як "традиційного делікатесу" з одним традиційним рецептом.

У Німеччині, де вже багато десятиліть проживає велика турецька громада, донер набув великої популярності, але його рецепт із часом адаптувався під смаки німців. Однак Туреччина домагалася того, щоб у ЄС зареєстрували донер саме з традиційною рецептурою - без звичних для Німеччини видів м'яса, овочевих добавок і соусів.

Якби заявку Туреччини задовольнили, точки фастфуду по всьому ЄС не мали б права називати донер донером за найменших відступів від традиційного турецького рецепта. А це вже викликало опір німців. На захист німецької версії донера публічно виступали навіть міністри федерального уряду.

І ось тепер Туреччина відмовилася від своїх вимог після трьох років безуспішної боротьби.

"Заявка на реєстрацію донера як традиційного делікатесу була відкликана 23 вересня 2025 року. Це автоматично означає припинення процедури", - повідомили Bild у Єврокомісії.

Німецькі продавці фастфуду не приховують радості з приводу того, що вдалося відстояти назву донер для популярної закуски, привезеної колись із Туреччини, але сьогодні улюбленої мільйонами німців.

