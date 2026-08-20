Зайва розкіш: влада Берліна наказала прибрати душ з приватної квартири

Додаткові зручності можуть підвищити вартість оренди, кажуть чиновники.

У Берліні місцева влада зобов’язала власника квартири демонтувати душову кабіну, пояснивши це турботою про бідних орендарів. Про це пише dw.com.

Йдеться про житло в районі Кройцберг із соціальним житлом, де діє спеціальний правовий режим: чиновники можуть обмежувати дорогі ремонти та інші зміни в приватних оселях, здатні підвищити вартість оренди.

43-річний Каспер І. проживав у квартирі вже близько 10 років. Оскільки у помешканні встановлено укорочену ванну, в якій неможливо ані нормально полежати, ані нормально прийняти душ, власниця квартири встановила в ній душову кабіну.

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Проблеми виникли після того, як власниця вирішила офіційно зареєструвати проведені зміни. Районна адміністрація заявила, що душ має бути демонтований, оскільки така модернізація нібито суперечить правилам, покликаним не допустити підвищення ставок оренди на житло.

Автор публікації пояснює, що в таких районах можуть не погодити встановлення каміна або теплої підлоги, облаштування додаткової ванни чи душу, а тим паче об’єднання кількох малих квартир у велике помешкання. Крім того, житлові приміщення не можна без відповідного дозволу перетворювати на комерційні.

У випадку квартири Каспера І. дозвіл на встановлення душу свого часу отриманий не був. Тому, коли через роки чиновники дізналися про модернізацію, вони наказали демонтувати душову кабіну. За словами Каспера, спочатку він сприйняв отриманий лист як помилку або навіть жарт.

Мешканець квартири намагався оскаржити рішення. Він пропонував чиновникам зосередитися на будівництві нових квартир, що могло б зробити житло в Берліні доступнішим, замість того щоб змушувати людей відмовлятися від уже наявних зручностей. Однак переконати районну владу не вдалося.

У підсумку душову кабіну демонтувала спеціальна компанія, а витрати на роботи поклали на власницю квартири. За даними публікації, демонтаж тривав близько шести днів.

Сам Каспер назвав ситуацію абсурдною. "Де і як мені вранці ходити в туалет чи приймати душ - не повинен вирішувати хтось у районній адміністрації. Це абсурд!" – цитує його видання.

При цьому після демонтажу вартість проживання для орендаря не змінилася. Квартира й надалі коштує 970 євро на місяць разом із комунальними платежами. Таким чином, мешканець фактично втратив окрему душову кабіну, але не отримав жодної компенсації у вигляді зниження орендної плати.

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